16/12/2024 10:00

【聚焦數據】首11月全國固定資產投資增3.3%，略遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，首11月全國固定資產投資465839億元(人民幣．下同)，同比增長3.3%，略遜預期的增3.4%，增幅較首10月放緩0.1個百分點。其中，民間固定資產投資233689億元，下降0.4%。從環比看，11月固定資產投資增長0.10%。



分產業看，第一產業投資8709億元，同比增長2.4%；第二產業投資161632億元，增長12.0%；第三產業投資295498億元，下降1.0%。



第二產業中，工業投資同比增長12.1%。其中，採礦業投資增長10.3%，製造業投資增長9.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長23.7%。



第三產業中，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長4.2%。其中，水利管理業投資增長40.9%，航空運輸業投資增長18.2%，鐵路運輸業投資增長15.0%。



分地區看，東部地區投資同比增長1.4%，中部地區投資增長4.8%，西部地區投資增長1.4%，東北地區投資增長2.9%。



分登記註冊類型看，內資企業投資同比增長3.1%，港澳台企業投資增長7.2%，外商企業投資下降20.0%。



