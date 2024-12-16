16/12/2024 10:00

【聚焦數據】內地首11月房地產投資降10.4%，降幅略擴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，1-11月，全國房地產開發投資93634億元(人民幣．下同)，同比下降10.4%，降幅較1-10月略為擴大0.1個百分點；其中，住宅投資71190億元，下降10.5%。



1-11月，房地產開發企業房屋施工面積726014萬平方米，同比下降12.7%。其中，住宅施工面積508389萬平方米，下降13.1%。房屋新開工面積67308萬平方米，下降23.0%。其中，住宅新開工面積48989萬平方米，下降23.1%。房屋竣工面積48152萬平方米，下降26.2%。其中，住宅竣工面積35197萬平方米，下降26.0%。



1-11月，房地產開發企業到位資金96575億元，同比下降18.0%，降幅較1-10月收窄1.2個百分點。其中，國內貸款13476億元，下降6.2%；利用外資30億元，下降29.2%；自籌資金34676億元，下降11.0%；定金及預收款29624億元，下降25.2%；個人按揭貸款13911億元，下降30.4%。