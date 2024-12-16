16/12/2024 10:34

【聚焦數據】內地11月原煤原油生產增速放緩，發電量增速降

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布，11月，規模以上工業原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。



*11月原煤日均產量逾1400萬噸創新高*



原煤生產穩定增長。11月，規上工業原煤產量4.3億噸，同比增長1.8%，增幅較10月收窄2.8個百分點；日均產量1426.6萬噸，創紀錄新高。進口煤炭5498萬噸，同比增長26.4%，增幅較10月放緩2.1個百分點。



1-11月，規上工業原煤產量43.2億噸，同比增長1.2%。進口煤炭4.9億噸，同比增長14.8%。



*11月進口原油同比降轉增，增幅逾14%*



原油生產保持增長。11月，規上工業原油產量1725萬噸，同比增長0.2%，增幅較10月放緩2.3個百分點；日均產量57.5萬噸。進口原油4852萬噸，同比增長14.4%，由10月的下降8.7%大幅轉增。



1-11月，規上工業原油產量19492萬噸，同比增長1.9%。進口原油50559萬噸，同比下降1.9%。



11月，規上工業原油加工量5851萬噸，同比增長0.2%，10月為下降4.6%；日均加工195.0萬噸。1-11月，規上工業原油加工量64910萬噸，同比下降1.8%。



*11月天然氣產量增幅放緩，進口增轉降*



天然氣生產穩步增長。11月，規上工業天然氣產量207億立方米，同比增長3.1%，增幅較10月大幅放緩5.3個百分點；日均產量6.9億立方米。進口天然氣1080萬噸，同比下降0.8%，10月為增長20.7%。



1-11月，規上工業天然氣產量2246億立方米，同比增長6.4%。進口天然氣12024萬噸，同比增長12.0%。



*11月核電發電增速加快，風電增轉降*



電力生產方面，11月，規上工業發電量7495億千瓦時，同比增長0.9%，增幅較10月收窄1.2個百分點；規上工業日均發電249.8億千瓦時。1-11月，規上工業發電量85687億千瓦時，同比增長5.0%。



分品種看，11月，規上工業火電、太陽能發電增速回落，水電降幅收窄，核電增速加快，風電由增轉降。其中，規上工業火電同比增長1.4%，增速比10月回落0.4個百分點；規上工業水電下降1.9%，降幅比10月收窄13.0個百分點；規上工業核電增長3.1%，增速比10月加快0.9個百分點；規上工業風電下降3.3%，10月為增長34.0%；規上工業太陽能發電增長10.3%，增速比10月回落2.3個百分點。(sl)

