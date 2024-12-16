16/12/2024 17:36

【聚焦人幣】外匯局：11月銀行結售匯順差收窄至35億美元

《經濟通通訊社16日專訊》國家外匯管理局公布，2024年11月，銀行結匯14658億元人民幣，售匯14409億元人民幣。1-11月，銀行累計結匯149, 177億元人民幣，累計售匯156277億元人民幣。



11月，銀行代客涉外收入42547億元人民幣，對外付款43945億元人民幣。1-11月，銀行代客累計涉外收入459, 715億元人民幣，累計對外付款458, 598億元人民幣。



按美元計值，11月，銀行結匯2044億美元，售匯2009億美元，結售匯順差35億美元，10月為順差182億美元。1-11月，銀行累計結匯20970億美元，累計售匯21966億美元，累計結售匯逆差996億美元，1-10月為逆差1031億美元。



按美元計值，11月，銀行代客涉外收入5932億美元，對外付款6127億美元，逆差195億美元，10月為順差327億美元。1-11月，銀行代客累計涉外收入64620億美元，累計對外付款64459億美元，累計順差161億美元，1-10月為順差356億美元。



*外匯局：12月以來非銀行部門跨境資金淨流入*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，11月中國外匯市場運行平穩，未來中國外匯市場有望保持穩健運行。



一是涉外經濟保持活躍。11月，企業、個人等非銀行部門涉外收支總額超過1.2萬億美元，同比、環比分別增長7.5%和1.7%，其中外幣跨境收支順差192億美元，處於較高水平。從12月以來初步情況看，企業、個人等非銀行部門跨境資金呈現淨流入態勢。二是外匯市場交易平穩有序。11月，企業等主體結售匯延續順差，衡量結匯意願的結匯率環比小幅上升，衡量購匯意願的售匯率基本穩定且低於前10個月的月均水平，市場預期和交易總體平穩。



*外匯局：外商資本金淨流入連續3個月回升*



此外，主要渠道跨境資金流動總體穩定。得益於中國外貿穩健增長，8月以來貨物貿易項下資金淨流入保持歷史高位，持續發揮穩定整體跨境資金流動的基本盤作用；外商來華直接投資企穩，資本金淨流入連續3個月回升；服務貿易、投資收益、對外直接投資等渠道跨境資金流動總體平穩有序。(sl)