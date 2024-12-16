16/12/2024 17:17

【聚焦數據】首11月全國財政收入下降0.6%，支出增2.8%

《經濟通通訊社16日專訊》財政部公布，1-11月，全國一般公共預算收入199010億元(人民幣．下同)，同比下降0.6%。其中，全國稅收收入161922億元，同比下降3.9%；非稅收入37088億元，同比增長17%。



分中央和地方看，中央一般公共預算收入89382億元，同比下降2.5%；地方一般公共預算本級收入109628億元，同比增長1.1%。



*證券交易印花稅收入降近36%，房產稅收入增18%*



主要稅收收入中，國內增值稅61237億元，同比下降4.7%。國內消費稅15264億元，同比增長2.2%。個人所得稅13177億元，同比下降2.7%。印花稅3185億元，同比下降12.1%，其中證券交易印花稅1087億元，同比下降35.9%。車輛購置稅2197億元，同比下降11.4%。



進口貨物增值稅、消費稅17330億元，同比下降1.3%。關稅2221億元，同比下降5.2%。出口退稅18035億元，同比增長7.6%。土地和房地產相關稅收中，契稅4631億元，同比下降13%；房產稅4254億元，同比增長18%；土地增值稅4574億元，同比下降8.1%。



*社會保障和就業支出增近6%，農林水支出增逾一成*



1-11月，全國一般公共預算支出245053億元，同比增長2.8%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出36000億元，同比增長8.1%；地方一般公共預算支出209053億元，同比增長1.9%。



主要支出科目中，科學技術支出8241億元，同比增長0.6%。文化旅遊體育與傳媒支出3135億元，同比下降3%。社會保障和就業支出38123億元，同比增長5.9%。衛生健康支出17887億元，同比下降9.2%。城鄉社區支出18306億元，同比增長6%。農林水支出22498億元，同比增長11.7%。債務付息支出11733億元，同比增長7.8%。



*國有土地使用權出讓收入同比降22.4%*



全國政府性基金預算收支情況方面，1-11月，全國政府性基金預算收入42348億元，同比下降18.4%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入3915億元，同比增長5.7%；地方政府性基金預算本級收入38433億元，同比下降20.2%，其中，國有土地使用權出讓收入32626億元，同比下降22.4%。



1-11月，全國政府性基金預算支出81038億元，同比下降2.6%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出3107億元，同比增長20.4%；地方政府性基金預算支出77931億元，同比下降3.3%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出41216億元，同比下降8.8%。(sl)