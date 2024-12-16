16/12/2024 16:17

【中經會】中央財辦：對商品房建設要控增量、優存量、提質量

《經濟通通訊社16日專訊》官媒《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀2024年中央經濟工作會議精神的文章。其中對於明年如何做好房地產工作，該負責人表示，需要著重把握好三個方面，一是著力釋放需求，二是著力改善供給，三是著力推動轉型。



該負責人指出，中國新型城鎮化仍在持續推進，城市存量優化調整也有廣闊空間。要大力實施城市更新，加力實施城中村和危舊房改造，對條件比較成熟、群眾改造意願迫切的項目要盡快推進。因城施策調減限制性措施，落實好已出台的住房信貸、稅收政策舉措，切實降低購房成本。對商品房建設要控增量、優存量、提質量。中央已經明確可用地方政府債券支持盤活閒置存量土地、收購存量商品房，要抓緊完善可操作的辦法。收購存量商品房，要在收購主體、收購價格和住房用途方面給予城市政府更大自主權。要多措並舉盤活商辦用房。充分發揮城市房地產融資協調機制作用，堅決打贏保交房攻堅戰。



此外，要扎實有序推動房地產行業轉型，加快構建房地產發展新模式，從根本上解決傳統發展模式弊端、促進房地產高質量發展。要完善住房供應體系，促進行業轉型發展，健全住房、土地、金融、財稅等基礎性制度，對於房地產市場止跌回穩有直接帶動作用的制度建設和政策措施要盡快落地。(sl)