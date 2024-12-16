16/12/2024 16:00

【中經會】中央財辦：地方債風險獲有效緩解管控，明年化債中發展

《經濟通通訊社16日專訊》官媒《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀2024年中央經濟工作會議精神的文章，其中對於政府負債問題，該負責人表示，目前中國政府負債率在70%左右，在國際上總體屬於較低水平，而中國政府債務以內債為主，大部分形成了有效資產，還有很多其他資產和資源可以盤活，政府債務風險總體是可控的。經過近年一系列防範化解地方政府債務風險方面的有力舉措，特別是近期新出台的增加地方政府債務限額置換存量隱性債務有關政策，地方政府債務風險正在得到有效緩解和管控。



該負責人強調，落實今年中央經濟工作會議精神，要在發展中化債，在化債中發展，有效防範化解地方政府債務風險。明年實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，將為防範化解地方政府債務風險創造有利的宏觀環境。實施更加積極的財政政策，增加政府債券包括地方專項債規模，擴大投向領域和使用範圍，將有效拉動經濟增長，增加地方政府資金來源。實施適度寬鬆的貨幣政策，將有效降低地方政府債務利率。推動房地產市場止跌回穩和構建房地產發展新模式，有利於降低地方政府債務風險。



*堅決遏制違規舉債衝動，決不能增加新違規債務*



中央經濟工作會議提出統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力，這將為化解地方政府債務風險提供制度性支撐。此外，明年要實施一系列針對性化債舉措，降低地方政府債務風險，包括做好地方政府隱性債務置換工作，科學分類、精準置換，優化債務結構，降低利息負擔，並要加快完善政府債務管理制度，嚴格規範地方政府舉債行為，堅決遏制違規舉債衝動，決不能在化解存量債務風險的同時增加新的違規債務。



該負責人表示，通過上述舉措，將使政府債務與經濟發展、政府財力逐步匹配，形成化債和發展的良性循環，有效降低地方政府債務風險。(sl)

