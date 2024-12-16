16/12/2024 15:48

【中經會】中央財辦：明年安排更多資金、納更多消費品入補貼範圍

《經濟通通訊社16日專訊》據《新華社》報道，中央財辦有關負責人在中央經濟工作會議後第一時間接受《新華社》等媒體採訪，深入解讀2024年中央經濟工作會議精神，回應當前經濟熱點問題。在大力提振消費方面，該負責人表示，明年將實施提振消費專項行動，重點是把促消費和惠民生緊密結合起來，包括加力擴圍，安排更多資金，把更多消費品納入支持範圍，優化補貼發放流程。



*多舉措推動居民收入穩定增長，加快完善消費相關支持政策*



該負責人指出，擴大內需是戰略之舉，提振消費是重中之重。明年將通過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水平等多種方式，推動居民收入穩定增長。例如促進重點群體就業；完善勞動者工資正常增長機制，加快構建以技能為導向的薪酬分配制度；適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，制定促進生育政策，以及著力穩住樓市股市等，多渠道增加居民收入。同時，持續優化促消費政策、完善相關制度、改善消費環境。



另一方面，要在適應消費結構變化、增強供需適配性上做文章。要加快完善相關支持政策，鼓勵各類經營主體提供多元化服務，著力滿足居民在健康、養老、托幼、家政等方面的消費需求。要大力培育文化、旅遊、體育、演出、數字等新型消費。要積極開發更加多樣化的消費場景，積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。要充分運用虛擬現實、人工智能等新技術，繼續大力培育具有創新、跨界等特點的新型融合消費業態。(sl)