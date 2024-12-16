16/12/2024 16:59

《匯海威言－毛偉廉》關稅問題支持美元強勢，本周關注鮑威爾演說

《匯海威言》本周美國聯儲局議息，預計減息四分之一厘將沒有變數。特朗普下月上任後，計劃向中、加、墨加徵關稅，有可能令通脹回升，繼而拖慢減息步伐，因此美元近期在減息預期下仍升勢強勁。本周除了鮑威爾記者會是焦點外，近期經濟學者降低了明年減息預期，因此市場將重點關注利率點陣圖。



本周四（19日）凌晨3時，聯儲局將公布議息結果，據FedWatch上周五（13日）收市顯示，減息0.25厘的機率升至96%，因此相信這次減息0.25厘應沒有懸念，美元利率將降至4.25厘至4.5厘。雖然減息接近成了定局，但美元仍處於強勢。特朗普加徵關稅問題，令市場擔心明年聯儲局減息次數會減少。FedWatch最新顯示明年1月29日聯儲局議息的預測，維持利率不變的機率再上升至78.3%。1月不減息的機率上升，是令美元近日強勁主要因素。相信市場首要擔心的，仍然是特朗普關稅效應會降低明年聯儲局減息次數，次要擔心的，是最新公布的美國通脹數據顯示，通脹仍然頑固地高企。上周三（11日）美國11月按年CPI結果是2.7%，比10月的2.6%輕微上升了0.1個百分點，但已是連續兩個月回升，反映美國通脹仍然具黏性，加上月初公布的「非農」大幅造好，所以不排除本周四凌晨3點半鮑威爾可能在記者會再放鷹，或再推升美元匯價。11月14日，鮑威爾在演說期間突然放鷹，表示聯儲局不急於減息，令美元指數一度升至108，同時導致美股三大指數大跌，所以投資者需留意當晚鮑威爾會否再放鷹。



特朗普關稅問題為市場帶來不確定性，預計避險情緒令美元強勢維持至他上任前（即1月20日前）。



特朗普全球關稅政策最後是否落實，尚有個半月才知曉，但市場已降低了2025年減息預期。聯儲局今年9月時，預期明年將有四次減息，但近期大多數經濟學家預期明年只會減息兩次，由四次減為兩次，是一個頗大的差距。因此，本周聯儲局公布每季一次的利率點陣圖，市場將會特別關注。



不過，特朗普的個性是大開大合，前屆他擔任總統時，在任何事討價還價前，總是先開個獅子開大口的條件，然後通過協商，把他的要求降低，甚至將問題在無條件下解決。當然，全世界都希望見到有這樣快樂的結果，特朗普是否認真的加徵關稅，還是要觀察未來事態發展。若然他硬是要實施他所說的關稅，預計美元初階段上升，因聯儲局可能要煞停減息來壓制通脹，但美國經濟增長或有加速下行的可能，以美股三大指數目前仍高企在歷史高位水平，可能因這個壞消息引發股災。如股災出現，初階段會因避險情緒令美元上升，這時為了救市及救經濟，或迫使聯儲局需要大幅減息來救市，最終令美元大跌。密切留意未來特朗普對關稅問題的發展。



*本周美元匯價分析*



從美元指數DXY日線圖來看，美元指數連升了6日，上周五收在107.00，其陰陽燭出現了「十字星」，因此預計美元指數在本周聯儲局議息結果公布前作短期回吐。而美元進一步發展，則視乎鮑威爾說話內容及明年減息次數來判斷。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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