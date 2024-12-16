16/12/2024 08:55

【南韓解嚴】國會成功彈劾總統，韓國局勢趨明朗，股匯走勢平穩

《經濟通通訊社16日專訊》投資者將對上周末彈劾韓國總統尹錫悅的投票做出回應。周一(16日)，韓圜和股市成為焦點。每美元兌1435.45韓圜，與上周五(13日)比較持平。韓國KOSPI指數現報2505.47，上升0.44%或11.01點。



匯價方面，新韓銀行經濟學家So Jaeyong表示，彈劾法案的通過意味著，就政治不確定性而言，韓圜最糟糕的時期已經過去，市場最終將能夠判斷該貨幣的走向。這將有助於將韓圜兌美元的跌幅限制在1444左右。



股市方面，韓國KOSPI指數今年已下跌約6% 。韓國機構投資者和分析師普遍表示，彈劾投票的成功通過有助於解決韓國股市的近期主要風險，但這並不意味將引發股市反彈。(rc)