16/12/2024 11:17

【外圍經濟】按兵不動vs加25基點，日本央行利率路徑仍然混沌

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行將在本周的貨幣政策會議上討論加息路徑，儘管距離下一次加息愈來愈近，但官員認為當前幾乎沒有立即行動的緊迫性。



*官員：等一等再加息*



日本央行將在本月19日結束為期兩天的會議，知情人士告訴彭博社，日本央行官員認為，等一等之後再加息幾乎沒有損害。由於市場押注日本央行暫時將按兵不動，日圓兌美元跌至11月以來的最低水平，凸顯日圓面臨進一步貶值的風險。



知情人士亦稱，日本央行官員對12月加息持開放態度，將視數據和市場發展而定。Totan Research首席經濟師、資深日本央行觀察人士Izuru Kato表示，日本央行將在12月將按兵不動，1月才會加息。



*穆迪：可能在本周加息0.25厘*



但穆迪經濟師Danny Kim和Stefan Angrick則認為，央行可能在本周加息0.25厘。而在日本央行公布決策前的幾個小時，聯儲局預計將再減息0.25厘。如果聯儲局的利率展望偏鷹派，而日本央行繼續偏鴿派，則可能會進一步打壓日圓。(rc)