16/12/2024 13:49

【外圍經濟】英倫銀行本周料按兵不動，現時基準利率高於年初預期

《經濟通通訊社16日專訊》投資者年初時曾預期英倫銀行將有6次降息。不過，2024年快將結束之際，基準利率比12個月前的預期高出整整一個百分點。



彭博社分析指，英倫銀行預計將在周四(19日)的政策會議上維持利率在4.75厘不變，並繼續堅持「仍適宜逐步放鬆限制性政策」這一指導方針。儘管行長貝利表示，2025年可能會有4次減息，但市場在經歷激進減息押注失敗後，僅預計明年將有3次減息，並可能從2月份開始。



今年年初，英國經濟剛剛擺脫溫和衰退，當時利率處於16年來的最高水平，市場預測2024年將有6次0.25厘的減息，利率料降至3.75厘。不過，英倫銀行今年只在8月和11月減息兩次。(rc)