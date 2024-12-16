16/12/2024 15:41

【外圍經濟】德國經濟衰退不可逆轉，每個家庭年損2500歐元

《經濟通通訊社16日專訊》彭博社分析指，德國經濟已經走上不可逆轉的衰退之路，國家競爭力的下降意味著每個家庭每年損失約2500歐元。



在經歷了5年的停滯之後，與疫情前相比，德國經濟現在縮小了5%。更令人擔憂的是由於俄羅斯廉價能源的流失，以及福士汽車和賓士汽車難以跟上中國汽車公司的步伐，大部分經濟的缺口將難以彌補。



彭博社引述為德國企業提供策略諮詢的Future Today Institute的創辦人韋伯(Amy Webb)表示，德國不會在一夜之間崩潰。這是一個非常緩慢及持久的下降。不是一家公司，不是一座城市，而是整個國家和歐洲都受到了拖累。(rc)