17/12/2024 16:52

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》市場押注美聯儲局即將於周三（18日）宣布減息25基點，科技巨企昨日齊創新高，推動納指攀上歷史高位，但大市表現兩極，道指連續第8個交易日下挫。道指跌110.58點或0.25%，報43717.48點；標普500指數升22.99點或0.38%，報6074.08點；納指升247.17點或1.24%，報20173.89點。港股方面，恒生指數收市報19700，跌95點或0.5%，成交1320億元。



各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始召開為期兩日的政策會議（至18日）。



數據方面，今日5:00pm，德國公布12月IFO-企業信心指數，料由85.7降至85.5。今晚6:00pm，歐元區公布10月貿易收支，經季節調整料由136億歐元降至116億歐元。9:30pm，美國公布11月零售銷售，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%。10:15pm，美國公布11月產能利用率，料由77.1%升上77.3%；11月工業生產月率料由下滑0.3%改善至升0.3%。11:00pm，美國公布12月NAHB房屋市場指數，料由46升至47。(wa)