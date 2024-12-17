17/12/2024 07:50

《國金頭條》市場押注聯儲局減息，科技巨企推動納指齊創新高

《經濟通通訊社17日專訊》市場押注聯儲局即將於周三（18日）宣布減息25基點，科技巨企周一（16日）齊創新高，推動納指攀上歷史高位，但大市表現兩極，道指連續第8個交易日下挫。



道指跌110.58點，或0.25%，報43717.48點；標普500指數升22.99點，或0.38%，報6074.08點；納指升247.17點，或1.24%，報20173.89點。納指日內高見20204.58點，再創盤中新高。



雖然「科技七巨企」中的特斯拉、Alphabet、亞馬遜、蘋果均創下新高，但市場人士指出，對AI的新熱情推動了七巨企的復甦，但在AI硬體部分佔據主導地位的英偉達卻被甩在後面。



*日圓連跌六天破154*



美元小幅上漲，美匯指數漲0.01%，報106.88。美元兌日圓突破154，一度上漲0.5%，至盤中高點154.48，邁向連續第六天上漲。



美元兌加元基本持平報1.4237，加拿大財長Freeland意外宣布辭職，加元一度跌至2020年以來的新低1.4271。



紐約期金跌0.23%，報每盎司2669.50美元。雖然市場普遍預計聯儲局將減息，但因為美國經濟數據仍相對強勁，美債孳息率向上，金價窄幅上落。



紐約期油跌0.93%，報每桶70.16美元；布蘭特期油跌0.95%，報每桶73.78美元。市場正評估國際原油需求，並注視聯儲局貨幣政策會議結果。(jf)