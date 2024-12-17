17/12/2024 16:31

《本港經濟》最新失業率維持3.1%，符合市場預期

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，今年9-11月，本港經季節性調整的失業率為3.1%，與8-10月相同，並符合市場預期。同期就業不足率亦保持不變，維持於1.1%的水平。

與今年8-10月比較，9-11月期間，各行業的失業率(不經季節性調整)及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。



*失業人數減少1000人*



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，今年9-11月經季節性調整的失業率維持在3.1%的低水平，與8-10月相同。就業不足率亦維持在1.1%不變。勞動人口及總就業人數反彈，分別增加3600人和4700人至383.15萬人和371.18萬人。失業人數下跌1000人至11.97萬人。



*孫玉菡料勞工市場短期內維持穩定*



今年9-11月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。樓房裝飾、修葺及保養業，保險業和郵政及速遞活動業的失業率有較顯著的升幅。貨倉及運輸輔助活動業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較明顯的跌幅。



展望將來，孫玉菡說，勞工市場在短期內應大致維持穩定，儘管一些行業的情況或會較受全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫所影響。