17/12/2024 18:59

中銀香港：截至11月，個人客戶黃金產品交易筆數按年升逾八成

《經濟通通訊社17日專訊》中銀香港(02388)宣布，發行全新9999實金「50克金錠」及「2克金牌」兩款產品，為客戶提供更豐富的黃金配置選擇。兩款產品上除印有中銀香港標誌外，更備有獨一無二的序號，無論投資、收藏或送禮，均能滿足客戶不同的需要。由明日(18日)起，客戶可到中銀香港指定分行訂購。



中銀香港個金產品助理總經理姚益煇表示，黃金價格於本年屢創新高，預期在減息周期啟動下，將進一步有利黃金價格表現，因而令投資者愈趨關注黃金市場的投資機會。截至今年11月，該行個人客戶的黃金產品交易筆數按年升幅逾八成，主要來自中高端客戶，而黃金相關基金的銷售金額更較去年上升約兩倍，反映客戶對黃金相關的投資產品需求顯著增加。有見及此，中銀香港進一步豐富黃金產品配套，包括發行兩款全新9999實金產品，並即將為高端客戶推出實物黃金相關服務，滿足客戶對黃金相關投資配置的需求。(cl)