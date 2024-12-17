17/12/2024 19:03

《再戰明天》日本央行一連兩日議息，英歐公布CPI

《經濟通通訊社17日專訊》日本央行一連兩日議息，及英歐公布CPI，料為周三（18日）市場焦點。



*歐洲央行首席經濟學家發表講話，美國公布建築許可等數據*



各國重要經濟活動方面，日本央行召開貨幣政策會議（至19日）。周三本港時間4:00pm，瑞典央行召開貨幣政策會議。5:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。



數據方面，周三（18日）7:50am（本港時間．下同），日本公布11月出口，年率升幅料由3.1%收窄至2.5%；11月進口年率升幅料由0.4%擴大至0.8%；11月貿易收支料由負4621億日圓惡化至負6879億日圓。3:00pm，英國公布11月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.1%，年率升幅料由2.3%擴大至2.6%；11月核心消費者物價指數年率升幅料由3.3%擴大至3.6%。5:30pm，英國公布10月房價指數。6:00pm，歐元區公布11月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料由2%擴大至2.3%。9:30pm，美國公布11月建築許可，月率料由下滑0.4%改善至升1%；11月新屋動工料由131.1萬升至134.5萬，月率料由下滑3.1%改善至升2.6%。



在本港，明日公布業績的公司有:品質國際(00243)等。(wa)