17/12/2024 15:33
【高息定存】滙豐3個月港元存息高達3.8厘，6個月3.55厘
《經濟通通訊社17日專訊》美國減息步伐仍存不確定性，部分本港銀行上調港元定期存息，滙豐特選客戶3個月港元定存年息高達3.8厘，而6個月為3.55厘，起存額為50萬元。
建行亞洲上調1個月港元定存年息至3.75厘，起存額為100萬元，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理。另外，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%之新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。至於智選理財/一般客戶，1個月及3個月定存息亦分別加至3.5厘及3.7厘，起存額為100萬元。
另外，數字銀行PAObank分別上調4個月及6個月港元定存息至3.8厘及3.7厘，而12個月亦加至3.2厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，起存額為100元。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
建行亞洲上調1個月港元定存年息至3.75厘，起存額為100萬元，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理。另外，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%之新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。至於智選理財/一般客戶，1個月及3個月定存息亦分別加至3.5厘及3.7厘，起存額為100萬元。
另外，數字銀行PAObank分別上調4個月及6個月港元定存息至3.8厘及3.7厘，而12個月亦加至3.2厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，起存額為100元。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php