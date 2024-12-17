17/12/2024 11:28
《港元利率》港匯曾見一周新高，一個月拆息兩連升報4.47厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜息結束三連跌，重返3.9厘的水平，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報4.47345厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.35423厘，但六個月期跌至4.14452厘，一年期繼續維持4.1厘。
港元匯價今早最高曾見7.7714兌1美元，為12月10日以來最強，最新則報7.7719，較前收市價升0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.35423厘，但六個月期跌至4.14452厘，一年期繼續維持4.1厘。
港元匯價今早最高曾見7.7714兌1美元，為12月10日以來最強，最新則報7.7719，較前收市價升0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.9
|+4.429
|一周
|4.03881
|-4.06
|兩周
|4.23714
|+9.762
|一個月
|4.47345
|+0.071
|兩個月
|4.38577
|-0.072
|三個月
|4.35423
|+0.048
|六個月
|4.14452
|-0.072
|一年
|4.1
|-
資料來源：香港銀行公會