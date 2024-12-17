17/12/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.9 +4.429 一周 4.03881 -4.06 兩周 4.23714 +9.762 一個月 4.47345 +0.071 兩個月 4.38577 -0.072 三個月 4.35423 +0.048 六個月 4.14452 -0.072 一年 4.1 -

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜息結束三連跌，重返3.9厘的水平，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報4.47345厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.35423厘，但六個月期跌至4.14452厘，一年期繼續維持4.1厘。港元匯價今早最高曾見7.7714兌1美元，為12月10日以來最強，最新則報7.7719，較前收市價升0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會