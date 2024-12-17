17/12/2024 13:47

【議息前瞻】安聯投資：料聯儲局本月減息，惟對減息步伐保持開放

《環富通基金頻道17日專訊》安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger在12月17日及18日聯儲局議息會議前發表評論。



*1月或暫停減息，聚焦會否上調核心PCE通脹預測*



預計聯儲局將在12月18日的政策會議上減息25個基點，並將聯邦基準利率的目標區間定在4.25至4.50%。然而，自11月聯儲局上次會議以來，美國經濟數據仍然相對樂觀，而美國大選結果也顯示2025年的政策立場將有利於經濟增長。展望2025年初，聯儲局可能會更謹慎地將政策調整至中性，並可能在評估新數據時，於1月份暫停減息。市場定價已轉向反映聯儲局未來不偏向鴿派的政策預期，目前預期聯邦基準利率到2025年6月將僅低於4%。鑑於目前的美國經濟環境，現時的定價似乎合理。



自聯儲局於9月開啟減息周期，並表示其政策轉變為著重於其雙重任務中的就業部分以來，勞動市場活動一直相當穩健。失業率僅輕微上揚至4.2%（且仍低於聯儲局9月的預測），而過去三個月的平均就業增長也剛好超過17萬人。消費者情緒似乎也具備韌性，調查顯示消費者需求在邁向2025年時維持良好態勢。



儘管美國經濟活動數據持續上揚，但通脹和通脹預期仍然表現良好。聯儲局偏好的核心個人消費支出(PCE)通脹年率為2.8%，近幾個月來一直保持穩定，而美國10年期平衡通脹率仍為2.3%。通脹走勢為聯儲局提供足夠喘息空間，讓其將利率政策轉向較寬鬆的立場。



除了利率決策之外，聯儲局也將公布最新的經濟預測摘要。預期聯儲局將預測2025年實際GDP增長保持趨勢。一個關鍵焦點將是聯儲局是否上調2025年的核心PCE通脹預測，這可能暗示未來美國關稅政策對通脹的影響。此外，2025年聯邦基準利率和長期聯邦基準利率的預測中值也可能從9月份預測的3.4%和2.9%有所上調。遠期利率市場已反映出聯儲局未來政策立場較不鴿派的風險，本輪利率周期的終端利率現時約為3.5%。



*可策略性持有短期美債，傾向持有抗通脹債券*



不過，美國經濟的許多利好消息已充分反映在美國股票和信貸估值。美國政策不確定性的增加，以及/或美國勞動力市場在2025年上半年出現任何超預期的放緩，都可能導致風險資產進入一個更加動盪的時期，這將再次改變市場對本輪周期終端利率水平的預期。



短期來看，相對於歐洲債券市場，更傾向於策略性地持有較短期的美國債券，並為美國收益率曲線陡峭化進行部署，因為期限溢價過低，投資者承擔美國國債風險並未獲得足夠的補償。考慮到美國的政策立場以及未來可能施加的關稅和移民政策帶來的通脹上行風險，還傾向於持有抗通脹債券。(wa)