18/12/2024 10:00

《投資展望》安聯投資：美國經濟軟著陸在望，利好風險資產

《環富通基金頻道18日專訊》安聯投資發表2025年市場展望報告指，隨著美國大選產生決定性結果，風險資產的前景似乎正面，美國及環球經濟有望實現軟著陸，但未來或會潛藏波動性。由於市場預計，減息周期仍可能因通脹重燃而受到干擾，故風險仍然存在。目前是重新考慮資產配置的恰當時機，可選擇增加風險承擔，或增持私募債券及基建設施等非流動性資產。隨著潛在的加徵關稅及貿易戰迫在眉捷，主動型管理方能幫助投資者從容應對環球經濟，皆因精挑細選資產成為表現的關鍵。



*美股仍具吸引力，減息有望利好債市*



安聯投資對美國經濟的基本情景預測是軟著陸在望，即通脹放緩及避免步入衰退。該結果利好一眾風險資產，尤其是美國股票，儘管美國股票估值偏高，但仍然具有吸引力。



環球經濟分化－－即美國經濟增長速度領先歐洲及日本可能在第二個特朗普總統任期內延續－－投資者可能需要應對因加徵關稅及潛在的貿易戰而重塑的地緣政治環境。



預計減息有望利好債券市場，但通脹存在再度復甦的危險，這意味著投資者應當為減息遭押後可能出現的市場錯位做好準備。



*可增持私募債券及基建設施等非流動性資產*



投資者可以考慮調整風險資產配置，把目前以現金或低風險的貨幣市場基金形式持有的資產，重新配置到定息收益或私募市場的「中等風險」機會，從而平衡高風險投資。



隨著歐洲新規則增加散戶投資者的資金流入，從而加快了私募債券及基建設施的增長，非流動性資產可能成為日益重要的多元化投資工具。(wa)