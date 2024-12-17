17/12/2024 15:47

【聚焦數據】北京首11月消費零售下降2.8%，固投增5.6%

《經濟通通訊社17日專訊》北京市統計局公布，1-11月，全市固定資產投資同比增長5.6%，設備更新加快推進，設備購置投資增長37.7%。



1-11月，全市商品房銷售面積938萬平方米，同比下降0.9%，降幅比1-10月收窄0.9個百分點，其中住宅銷售面積663.6萬平方米，下降4.7%，比1-10月收窄1個百分點。



*餐飲收入下降5.1%，新能源汽車增25.5%*



1-11月，全市市場總消費額同比增長2.1%。其中，服務性消費額增長6.8%；實現社會消費品零售總額12865.9億元，下降2.8%。按消費形態分，商品零售11705.3億元，下降2.5%，餐飲收入1160.6億元，下降5.1%；主要商品類別中，家用電器和音像器材類商品零售額在「以舊換新」政策帶動下增長9.2%，金銀珠寶類商品零售額增長17。%，汽車類商品零售額下降4%，其中新能源汽車增長25.5%。



*工業增加值同比增長7%*



1-11日，規模以上工業增加值同比增長7%，比1-10月提高0.5個百分點。高端產業引領增長，規模以上高技術制造業和戰略性新興產業增加值分別增長9.8%和14.5%，新能源汽車、工業機器人、智能手機和風力發電機組產品產量分別增長2.5倍、38.8%、18.0%和17.4%。(ct)