17/12/2024 16:11

《中國房產》中指院：前11月法拍住宅成交逾十萬套，同比增6%

《經濟通通訊社17日專訊》據中指研究院最新發布的數據，截至11月底，全國法拍市場掛拍的法拍住宅數量累計達28.9萬套(包含已成交、已流拍、已中止、暫緩及撤回)，較2023年1-11月31.2萬套同比減少約7.2%。



在成交方面，累計成交的法拍住宅拍品數量約為10.4萬套，總成交金額為1471.9億元(人民幣．下同)。與2023年同期相比，成交數量增加了約6.1%，但總成交金額卻減少了約31.6億元。



具體到11月，新上拍的法拍住宅房源為2.3萬套，環比減少25.3%，同比下降8.6%。當月交易截止的法拍住宅拍品數量為5.2萬套，環比減少4.9%，但同比增加3.3%。



在成交方面，11月成交的法拍住宅拍品達到10500件，清倉率佔比為20.2%，較上月下降了0.5個百分點。盡管清倉率有所下降，但總成交金額仍達到146.9億元，與2023年11月相比，同比增加了7.9%。



從地區來看，廣東、江蘇、浙江、四川等省份的成交量位居前列，且較2023年同期有所增加，分別增長了4.8%、9.5%、7.5%和9.1%。(jq)