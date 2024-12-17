17/12/2024 15:27
【聚焦數據】上海11月新增貸529億元，存款增加1305億元
《經濟通通訊社17日專訊》人民銀行上海總部公布，今年11月，人民幣貸款增加529億元(人民幣．下同)，外幣貸款減少5億美元；人民幣存款增加1305億元，外幣存款減少24億美元。
貸款方面，11月末，人民幣貸款餘額11.55萬億元，同比增長10.2%，增速比上月末低0.1個百分點；外幣貸款餘額769億美元，同比下降6.4%，增速比上月末低0.3個百分點。
11月份，人民幣貸款增加529億元，同比少增109億元。分部門看，住戶部門貸款增加340億元，其中，短期貸款增加42億元，中長期貸款增加299億元；企（事）業單位貸款增加52億元，其中，短期貸款減少151億元，中長期貸款增加63億元；非銀行業金融機構貸款增加22億元。外幣貸款減少5億美元，同比多減2億美元。
存款方面，11月末，上海本外幣存款餘額22.2萬億元，同比增長9%，增速比上月末低1.3個百分點。人民幣存款餘額21.06萬億元，同比增長9.1%，增速比上月末低1.2個百分點；外幣存款餘額1593億美元，同比增長6.1%，增速比上月末低5.4個百分點。
11月份，人民幣存款增加1305億元，同比少增2047億元。其中，住戶存款增加119億元，同比少增148億元；非金融企業存款增加1498億元，同比少增438億元；財政性存款減少695億元，同比少減126億元；非銀行業金融機構存款減少561億元，同比多減2666億元。外幣存款減少24億美元，同比多減76億美元。(ct)
貸款方面，11月末，人民幣貸款餘額11.55萬億元，同比增長10.2%，增速比上月末低0.1個百分點；外幣貸款餘額769億美元，同比下降6.4%，增速比上月末低0.3個百分點。
11月份，人民幣貸款增加529億元，同比少增109億元。分部門看，住戶部門貸款增加340億元，其中，短期貸款增加42億元，中長期貸款增加299億元；企（事）業單位貸款增加52億元，其中，短期貸款減少151億元，中長期貸款增加63億元；非銀行業金融機構貸款增加22億元。外幣貸款減少5億美元，同比多減2億美元。
存款方面，11月末，上海本外幣存款餘額22.2萬億元，同比增長9%，增速比上月末低1.3個百分點。人民幣存款餘額21.06萬億元，同比增長9.1%，增速比上月末低1.2個百分點；外幣存款餘額1593億美元，同比增長6.1%，增速比上月末低5.4個百分點。
11月份，人民幣存款增加1305億元，同比少增2047億元。其中，住戶存款增加119億元，同比少增148億元；非金融企業存款增加1498億元，同比少增438億元；財政性存款減少695億元，同比少減126億元；非銀行業金融機構存款減少561億元，同比多減2666億元。外幣存款減少24億美元，同比多減76億美元。(ct)