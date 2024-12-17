17/12/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣即期開貶28點子，港交所接受在岸國債為抵押品

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1891，較上個交易日跌9點子，四連跌，創12月10日以來一周新低，上個交易日報7.1882。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開28點子，報7.2850，上個交易日即期匯率收盤報7.2822。



交易員表示，儘管美元強勢不止，但從官方表態和操作看，人民幣還是以穩為主，大跌概率不大。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指出，由於美國關稅威脅和中美利差加劇，離、在岸人民幣匯率持續承壓，如果更積極的宏觀政策未能提振市場情緒，中美利差壓力對人民幣負面影響會加大。



香港交易所12月16日宣布，旗下的香港場外結算公司將由2025年1月13日起，接受境外投資者使用「債券通」持倉中的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」的抵押品。香港交易所表示，這項優化措施將有助於進一步吸引國際投資者持有中國銀行間債券市場的債券，推動人民幣國際化。(jq)