17/12/2024 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收跌18點子報7.2840，再創逾一年低

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2840，較上個交易日4時30分收盤價跌18點子，五連跌，連續三個交易日創2023年11月14日以來逾一年新低，全日在7.2756至7.2870之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌1點子，報7.2921。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1891，較上個交易日跌9點子，四連跌，創12月10日以來一周新低。



市場人士認為，人民幣即期面臨的調整壓力不減，而大行繼續通過長端掉期籌集美元並適時投放至即期市場，助穩即期走勢，年內7.3元低點不一定會見到。美元/人民幣一年期掉期CNY1Y=CFXS周二早盤短暫觸及-2490點，創逾四個月新低。



據《路透》今日報道，中國領導層上周同意，明年預算赤字率擬按國內生產總值(GDP)的4%安排，這將創下有記錄以來的最高水平，同時擬將明年經濟增長目標繼續設為5%左右。



赤字率目標是全球最受關注的指標之一，可以作為判斷中國政府近期政策意圖的風向標。預算赤字率提高顯示，中國政府希望通過推出更強有力的財政刺激措施以提振經濟，並以此減輕美國預計將對中國商品提高關稅的影響。(jq)