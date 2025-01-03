17/12/2024 14:13

【傾力救市】路透：中國明年預算赤字率擬按4%安排，創歷史新高

《經濟通通訊社17日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國領導層上周已同意，明年預算赤字率擬按國內生產總值(GDP)的4%安排，將創有記錄以來最高水平；同時擬將明年經濟增長目標繼續設為5%左右。預算赤字率提高顯示，中國政府希望通過推出更強有力的財政刺激措施以提振經濟，並以此減輕美國預計將對中國商品提高關稅的影響。



報道指，這意味著明年預算赤字率將比今年的3%目標高出1個百分點，相當於新增約1.3萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地方債進一步擴大財政刺激力度。



中國經濟增長目標、赤字率目標等核心經濟數據通常在每年3月舉行的全國人大會議上宣布。報道提到，中國國務院新聞辦、財政部沒有立即回應置評請求。



上周三至四(12月11-12日)舉行的中央經濟工作會議明確提出「要保持經濟穩定增長」，要實施更加積極的財政政策，並指出要提高財政赤字率、增發超長期特別國債和專項債、適時降準降息等。



廣開首席產業研究院院長連平認為，明年全年有望安排赤字率4%-4.5%，赤字規模5.5萬億元人民幣以上，廣義赤字率升至10%以上，以釋放政策加碼訊號、穩定預期、增強信心；同時，地方專項債額度有望提升至6萬億元以上，用於補充地方財力，進一步加大基建、農林水利、能源、倉儲物流、保障性安居工程等領域的投資支持。



中國財政學會績效專委會副主任委員張依群亦分析，明年財政赤字率預計會在3.5%至4%的區間，將會釋放超5萬億元人民幣空間。(sl)