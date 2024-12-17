17/12/2024 15:27

【聚焦數據】上海首11月工業增加值轉增，消費降幅擴至3.1%

《經濟通通訊社17日專訊》上海市統計局公布，2024年1-11月全市規模以上工業企業完成工業總產值35532.60億元(人民幣．下同)，同比由1-10月的下跌0.1%轉為增長0.3%。



工業產銷率為99.0%，比去年同期下降0.9個百分點。工業企業完成出口交貨值6975.59億元，比去年同期下降5.5%。



*首11月住宿餐飲業下降5.3%*



1-11月，全市實現社會消費品零售總額16369.85億元，同比下降3.1%，降幅較1-10月擴大1.1個百分點。



分行業看，1-11月批發和零售業實現零售額15065.85億元，比去年同期下降3%；住宿和餐飲業實現零售額1304.01億元，下降5.3%。



分商品類別看，1-11月吃、穿、用、燒(石油、天然氣等)的商品零售額分別為3403.94億元、3939.30億元、8544.79億元和481.82億元，分別佔社會消費品零售總額的20.8%、24.1%、52.2%和2.9%。其中，吃的商品零售額比去年同期增長1.6%，穿、用和燒的商品零售額分別下降0.6%、5.7%和8.5%。



*首11月固投增幅放緩至5.6%*



1-11月，全市全社會固定資產投資比上年同期增長5.6%，增幅較1-10月放緩0.5個百分點。



三大投資領域中，城市基礎設施投資比上年同期增長0.1%；工業投資增長10.4%；房地產開發投資增長5.4%。



三大產業投資中，第一產業投資比上年同期增長63.5%；第二產業投資增長10.6%；第三產業投資增長4.6%。全市投資實際到位資金小計比上年同期增長4.1%。



*首11月房地產開發投資增幅放緩至5.4%*



1-11月，全市房地產開發投資比去年同期增長5.4%，增幅較1-10月放緩1.3個百分點。



商品房施工面積16196.18萬平方米，下降1.9%，其中住宅施工面積7508.03萬平方米，下降3.3%。商品房新開工面積1968.50萬平方米，下降6.1%，其中住宅新開工面積1106.35萬平方米，下降7.1%。商品房竣工面積1202.47萬平方米，下降26.9%，其中住宅竣工面積619.05萬平方米，下降36.4%。商品房銷售面積1469.86萬平方米，下降4.8%，其中住宅銷售面積1221.57萬平方米，下降3.5%。(sl)