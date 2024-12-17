17/12/2024 09:40

《珠玉之論－陳鳳珠》料金價將繼續受央行增持推動

《珠玉之論》受避險資金追捧，金價今年累計升近三成，並於10月創下歷史新高。由於金價今年反覆向上，人民銀行曾連續6個月暫停增持黃金儲備，直至11月，黃金從歷史高位略為回落，加上隨著特朗普當選美國總統為中美關係帶來的不確定性，人民銀行再度增持黃金，11月底黃金儲備達到7296萬盎司，反映人行一直在控制成本，但增持黃金儲備仍為大方向。



而金價持續攀升，令內地的黃金消費需求回落，珠寶首飾等零售額有所下降，但今年首三季，投資需求仍然錄得增長，金條和金幣的需求強勁，反映投資者購買黃金保值。其實，今年金價呈上升趨勢，主要受到投資資金支持，其中全球多國央行增持黃金為推動金價上漲的動力之一，預期未來政治環境、經濟形勢的不確定性，會繼續支持黃金後市向好，明年金價仍有機會挑戰每盎司3000美元的關口。《獨立股評人 陳鳳珠》



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