17/12/2024 08:47

【外圍經濟】特斯拉股價再創新高，馬斯克淨資產破4700億美元

《經濟通通訊社17日專訊》特斯拉股價周一(16日)大漲6.14%，收市報463.02美元，再創歷史新高。



受股價推動，特斯拉CEO馬斯克的身價一夜之間大增192億美元。彭博億萬富翁指數顯示，截至周一收市，馬斯克的淨資產達到4740億美元，年初至今飆升2450億美元。



特斯拉股價的上漲得益於華爾街分析師大幅上調其目標價。周日(15日)，韋德布什證券公司分析師Dan Ives將特斯拉的目標價從400美元上調至515美元。他亦提出「樂觀情景」的目標價650美元，即特斯拉的市值達到約2.1萬億美元，而目前特斯拉市值約為1.45萬億美元。(rc)