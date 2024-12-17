17/12/2024 09:30

【外圍經濟】米萊執政周年，阿根廷第三季度GDP實現按季增長

《經濟通通訊社17日專訊》阿根廷在第三季度擺脫嚴重經濟衰退，為執政周年的總統米萊加分，或在明年中期選舉之前實現通脹降溫和經濟反彈。



根據周一(16日)公布的政府數據，阿根廷第三季度國內生產總值(GDP)按季增長3.9%，高於分析師預期的3.4%。第三季度GDP按年則下降2.1%，經濟師的預測中值為下降2.6%。資本支出、消費者支出和出口推動了第三季度經濟增長，而公共投資幾乎沒有增長。



*阿根廷或引入有管理的浮動匯率機制*



與此同時，阿根廷決策者稱，阿根廷正在考慮在2025年解除當前外匯管制之後，是否引入有管理的浮動匯率機制。



阿根廷總統米萊和經濟部長卡普托之前承諾明年取消外匯管制，但對於隨後將實施的匯率機制，尚未透露詳情。不過，兩名決策者，即央行理事Federico Furiase和卡普托的顧問Martin Vauthier上周在布宜諾斯艾利斯Torcuato Di Tella University演講時透露該計劃的大致輪廓。



Furiase在談到外匯政策時表示，計劃已經設計好，但不能透露太多細節。阿根廷的匯率波動須有限。他認為其他國家已經通過「控制貨幣波動的有管理浮動」成​​功地降低通脹率。(rc)