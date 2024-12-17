17/12/2024 10:21

【美國大選】市場變化：TikTok即將被禁，周受資急見特朗普

《經濟通通訊社17日專訊》知情人士證實，TikTok行政總裁周受資周一(16日)在海湖莊園與美國候任總統特朗普會晤。目前尚不清楚特朗普和周受資談話的內容。



按照拜登之前簽署的禁令，字節跳動如果不能在明年1月19日最後期限前出售TikTok，否則將在美國被禁。尤其引起關注的是，禁令將在特朗普就任前一日生效。



特朗普周一(16日)在海湖莊園的新聞發布會上表示，「我們會研究一下TikTok。你知道，我對TikTok有好感。」



此外，TikTok在官網上表示，字節跳動和TikTok已經向法官提出緊急請求，要求暫停對TikTok的禁令。(rc)