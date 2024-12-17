17/12/2024 11:12

【美國大選】國際反應：加拿大央行行長指特朗普貿易戰令世界混亂

《經濟通通訊社17日專訊》加拿大央行行長邁克勒姆(Tiff Macklem)周一(16日)表示，特朗普的貿易戰威脅令世界變得更加不確定，他敦促已開發國家共同努力加強經濟安全。



邁克勒姆在溫哥華的年終演講中表示，主權債務高企、長期利率上升和增長放緩正在使世界變得更加脆弱，地緣政治緊張局勢、戰爭和貿易保護主義抬頭正在加劇風險。他認為如果各國攜手面對共同的經濟安全問題，七國集團(G7)的民主國家會更強大。



上周，加拿大央行連續第二次降息0.5厘，把基準隔夜利率降至3.25厘。邁克勒姆在講話中重申，如果經濟大體符合預期，官員預計貨幣政策將採取更加漸進的方式。(rc)