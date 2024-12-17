17/12/2024 11:24

【美國大選】國際反應：軟銀孫正義承諾對美國投資1000億美元

《經濟通通訊社17日專訊》美國候任總統特朗普周一(16日)宣布，軟銀集團計劃未來4年在美國投資1000億美元。



特朗普表示，「孫正義這麼做是因為自從我當選以來，他對我們國家非常樂觀，這個投資承諾證明了他對美國未來的信心」。



與特朗普在海湖莊園會面的孫正義對記者表示，「我非常非常興奮。我真的很想慶祝特朗普總統的偉大勝利，他的勝利極大地增強了我對美國經濟的信心」。



*分析：軟銀沒有足夠現金兌現承諾*



知情人士透露，該計劃包括承諾創造10萬個就業崗位，專注於人工智能和相關基礎設施，包括對數據中心、半導體和能源的投資。



不過，彭博社分析指，軟銀手頭沒有足夠的現金來兌現孫正義的承諾。截至9月底，該公司的現金及現金等價物餘額為3.8萬億日圓（250億美元）。(rc)