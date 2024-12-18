18/12/2024 17:23

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美儲局公布議息結果

《經濟通通訊社18日專訊》美聯儲局即將於今日公布今年最後一次利率決策，市場對減息前景抱觀望態度。美股三大指數昨日收市報跌，道指連跌9個交易日，創1978年以來最長連續下跌紀錄。道指跌267.58點或0.61%，報43449.90點；標普500指數跌23.47點或0.39%，報6050.61點；納指跌64.83點或0.32%，報20109.06點。港股方面，恒生指數收市報19864，升164點或0.8%，成交1075億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間19日凌晨3:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決定和政策聲明；3:30am，美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。



數據方面，今日5:30pm，英國公布10月房價指數。今晚6:00pm，歐元區公布11月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料由2%擴大至2.3%。9:30pm，美國公布11月建築許可，月率料由下滑0.4%改善至升1%；11月新屋動工料由131.1萬升至134.5萬，月率料由下滑3.1%改善至升2.6%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.25%；政策利率結存餘額利率。3:00am，美國公布官方指標利率，料由4.75%降至4.5%。(wa)