18/12/2024 09:30

【基建債券】基建債(4286)首掛較認購價微升，每手賺10元

《經濟通通訊社18日專訊》基礎建設零售債券(04286)今日首掛，開報100.1元，較招股價100元高出不足0.1%，以每手100股計，不計手續費，每手賺10元。



政府發行的基礎建設零售債券認購期已於12月6日下午2時結束。政府日前宣布，所有認購100手或以下的申請均將獲全數配發所申請的債券，而認購100手以上的申請則將獲配發最高本金分配金額上限100手。基礎建設零售債券的最終發行額為177.3億元。



*政府：新股活躍以及減息步伐影響市民認購決定*



政府表示，合共收到接近12.76萬份有效申請，申請的債券本金總額約177.77億元，低於200億元的目標發行額。政府發言人早前表示，綜合市場反映，最近股市活動如新股上市相對活躍，市場普遍認為未來減息步伐或有所減緩，對市民投資決定有影響。當局發債旨在為市民提供穩健、有穩定回報的投資選項，同時讓市民參與推動基建項目發展，認為是次發行已達到以上政策目的。



基建債昨日輝立暗盤收報100.1元，較該行顯示的招股價100元高出0.1%，以每手100股計，不計手續費，每手帳面賺10元。(hc)