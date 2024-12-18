18/12/2024 07:50

《國金頭條》道指連跌9個交易日，創1978年以來最長連跌紀錄

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局即將於周三（18日）公布今年最後一次利率決策，市場對減息前景抱觀望態度。美股三大指數周二（17日）收市報跌，道指連跌9個交易日，創1978年以來最長連續下跌紀錄。



道指跌267.58點，或0.61%，報43449.90點；標普500指數跌23.47點，或0.39%，報6050.61點；納指跌64.83點，或0.32%，報20109.06點。除道指持續下跌外，標普500指數連續第12個交易日，下跌股票數量超過上漲股票數量。



華爾街分析指，市場基本情緒已經惡化了幾天，本周進一步受挫，投資者的擔憂日益加劇，擔心聯儲局即將轉向更慢的減息步伐。



市場現在幾乎已完全消化本周降息25個基點的預期，投資者正在尋找未來降息暫停的信號。天公布的數據顯示美國11月零售銷售穩步攀升，預示通脹壓力上升。與此同時，美國11月份工業產值意外連續第3個月下降，原因是公用事業和礦業走弱。



*日圓走軟或觸發官方口頭干預*



美元上漲，美匯指數漲0.17%，報106.97，盤中觸及107.08高位。美元兌日圓下跌0.6%，至153.29。策略師警告稱，日圓進一步走軟，能會觸發官方口頭干預，令日本央行在加息問題上面臨更大壓力。



加拿大財長辭職引發的政局不穩持續，加元跌至新冠疫情以來的最低水平。美元兌加元一度上漲0.6%，盤中高點1.4324，2020年3月以來最高水平。英鎊兌美元漲0.3%，至1.2715，日內低點在1.2666。數據顯示，英國工資增長一年多來首次加速。



紐約期金跌0.23%，報每盎司2669.5美元。地緣政治風險繼續支持黃金的避險需求，但金價升幅仍受美國國債孳息率上升，以及和聯儲局或採更鷹派立場而受壓。



隨著投資者本周注視聯儲局政策決議，油價料繼續維持低位。紐約期油跌0.65%，報每桶69.82美元；布蘭特期油跌1.00%，報每桶73.17美元。原油市場承壓，主要受需求擔憂影響。(jf)