18/12/2024 11:24

【外圍經濟】巴西央行周二兩度出售美元，本幣跌勢暫歇

《經濟通通訊社18日專訊》巴西央行周二（17日）採取了超常規措施，以防本幣雷亞爾崩盤。隨著投資者愈來愈擔心政府預算赤字飆升，雷亞爾數周來加速下跌。



巴西央行已積極採取連串行動，周二當天更兩度出售美元，規模超過30億美元。雷亞爾兌美元在聖保羅收盤上漲0.4%，扭轉跌勢，此前一度下跌1.2%。



該行三天之內已四度出手干預，暫時令跌勢止歇。今年以來，雷亞爾累計跌幅已超過20%，創下紀錄新低，領跌主要貨幣。



雷亞爾的波動亦向巴西所有資產蔓延，巴西政府美元債券領跌新興市場。Jefferies外匯全球主管Brad Bechtel形容，此次大跌是「火車失事」，而央行正試圖控制事態發展。(jf)