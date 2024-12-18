18/12/2024 14:39

【基建債券】許正宇：發行額未達目標，也無損政府整體財政規劃

《經濟通通訊社18日專訊》2024年基礎建設零售債券(04286)發行額約178億元，未達政府200億元的目標，財經事務及庫務局局長許正宇解釋，由於目前投資市場相對活躍，投資選擇眾多，或會對市民投資決定有所影響。他指，政府在制定及落實整體債券發行計劃時已預留適當的彈性，讓其可以根據市場情況等因素，靈活調整每批債券的發行安排及最終發行額。即使個別債券的最終發行額可能與目標發行額有所出入，亦不會影響政府落實債券發行計劃及整體財政規劃。



*認購反應未必可與其他投資產品直接比較*



許正宇的書面答覆議員提問時表示，政府發行基礎建設零售債券旨在為市民提供穩健、具穩定回報的投資選項，同時讓市民參與推動基建項目發展。儘管市場上有不同種類的投資選項，它們的性質(包括風險、回報、年期及幣種等)均可能有所不同，未必能夠直接比較。



他指出，除了零售債券，政府亦在基礎建設債券計劃下發行機構債券。以今年12月初以投標方式發行的基建機構債券為例，投標金額是發行額的約3-4.5倍，反映投資者肯定本地基建及債券市場發展，以及他們對香港長遠發展的信心。



*重申基建債所得資金不會用於支付政府經常開支*



他表示，發行基礎建設零售債券所得資金將撥入政府的基本工程儲備基金，用於基金下的基建項目，而不會用於支付政府經常開支。政府會堅守《基本法》第107條量入為出的原則，力求收支平衡。在制定新一年的《財政預算案》時，政府會檢視財政整合計劃的規模和力度。(cl)