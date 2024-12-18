18/12/2024 19:01

《再戰明天》英日央行公布議息結果，美公布第三季個人消費等數據

《經濟通通訊社18日專訊》英日央行公布議息結果，及美國公布第三季個人消費等數據，料為周四（19日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間10:30am，日本央行宣布利率決定。4:30pm，瑞典央行公布包括利率在內的貨幣政策決定，以及12月貨幣政策報告。5:00pm，挪威央行公布利率決定和貨幣政策報告。晚上8:00pm，英倫銀行公布利率決定和貨幣政策會議記錄。



數據方面，周四日本公布官方指標利率，料維持於0.25%；政策利率結存餘額利率。8:00pm（本港時間．下同），英國公布官方指標利率，料維持於4.75%。9:30pm，美國公布第三季GDP價格指數，料由2.5%降至1.9%；第三季個人消費料由2.8%升上3.6%；連續申請失業救濟金人數料由188.6萬升至189萬；首次申請失業救濟金人數料由24.2萬降至23萬。11:00pm，美國公布11月成屋銷售，料由396萬升至409萬，月率升幅料由3.4%收窄至3.3%；11月領先指標跌幅料由0.4%收窄至0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:英皇資本(00717)、AEON信貸財務(00900)、高豐集團控股(02863)等。(wa)