18/12/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.3 +40 一周 4.36702 +32.821 兩周 4.57369 +33.655 一個月 4.48357 +1.012 兩個月 4.39685 +1.108 三個月 4.35286 -0.137 六個月 4.16018 +1.566 一年 4.1125 +1.25

《經濟通通訊社18日專訊》美國聯儲局公布議息結果前夕，港元拆息普遍上揚，其中，短息升幅顯著，隔夜息漲40基點至4.3厘，創近三周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報4.48357厘，為10月8日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息中止兩連升，微跌至4.35286厘，但六個月及十二個月期分別升至4.16018厘和4.1125厘，一年期繼續維持4.1厘。港元匯價今早在7.7687-7.7709之間上落，最新報7.7696，較前收市價微跌0.003%。*聯儲局下月或維持利率不變*美國銀行估計，聯儲局本周將宣布會減息0.25厘，而局方當日公布的經濟預測撮要(SEP)，以及主席鮑威爾會後在記者會上的言論可能會強調，聯儲局減息步伐將變得緩慢，意味下月或維持利率不變。國家主席習近平表示，要認真貫徹中央經濟工作會議精神，科學謀劃明年經濟社會發展工作，努力實現新年良好開局。港股三日累挫696點後，今早高開184點或0.93%，報19884，之後升幅一度擴大至225點，報19926，最新則升111點。(cl)資料來源：香港銀行公會