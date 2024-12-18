18/12/2024 11:21
《港元利率》美議息結果公布前，港元拆息普遍升一個月創逾兩月高
《經濟通通訊社18日專訊》美國聯儲局公布議息結果前夕，港元拆息普遍上揚，其中，短息升幅顯著，隔夜息漲40基點至4.3厘，創近三周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報4.48357厘，為10月8日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息中止兩連升，微跌至4.35286厘，但六個月及十二個月期分別升至4.16018厘和4.1125厘，一年期繼續維持4.1厘。
港元匯價今早在7.7687-7.7709之間上落，最新報7.7696，較前收市價微跌0.003%。
*聯儲局下月或維持利率不變*
美國銀行估計，聯儲局本周將宣布會減息0.25厘，而局方當日公布的經濟預測撮要(SEP)，以及主席鮑威爾會後在記者會上的言論可能會強調，聯儲局減息步伐將變得緩慢，意味下月或維持利率不變。
國家主席習近平表示，要認真貫徹中央經濟工作會議精神，科學謀劃明年經濟社會發展工作，努力實現新年良好開局。港股三日累挫696點後，今早高開184點或0.93%，報19884，之後升幅一度擴大至225點，報19926，最新則升111點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息中止兩連升，微跌至4.35286厘，但六個月及十二個月期分別升至4.16018厘和4.1125厘，一年期繼續維持4.1厘。
港元匯價今早在7.7687-7.7709之間上落，最新報7.7696，較前收市價微跌0.003%。
*聯儲局下月或維持利率不變*
美國銀行估計，聯儲局本周將宣布會減息0.25厘，而局方當日公布的經濟預測撮要(SEP)，以及主席鮑威爾會後在記者會上的言論可能會強調，聯儲局減息步伐將變得緩慢，意味下月或維持利率不變。
國家主席習近平表示，要認真貫徹中央經濟工作會議精神，科學謀劃明年經濟社會發展工作，努力實現新年良好開局。港股三日累挫696點後，今早高開184點或0.93%，報19884，之後升幅一度擴大至225點，報19926，最新則升111點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.3
|+40
|一周
|4.36702
|+32.821
|兩周
|4.57369
|+33.655
|一個月
|4.48357
|+1.012
|兩個月
|4.39685
|+1.108
|三個月
|4.35286
|-0.137
|六個月
|4.16018
|+1.566
|一年
|4.1125
|+1.25
資料來源：香港銀行公會