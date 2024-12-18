18/12/2024 11:38

【議息前瞻】普徠仕料鮑威爾暗示明年放緩減息步伐，下月按兵不動

《環富通基金頻道18日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci預期在12月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議和新聞發布會上，鮑威爾主席將避免過度偏離市場預期和當前市場定價。



*料本周減息25基點，明年減息50基點*



Blerina Uruci指其基本預測為FOMC本周將減息25個基點，2025年將減息50個基點，最終利率目標區間上限為4.0%。這個預期已完全反映在市場定價中，並得到市場充分理解。預期鮑威爾將暗示明年減息步伐將放緩，而聯儲局將在1月按兵不動。風險在於，如果經濟保持穩健，通脹降溫進程停滯，抑或2025年第一季度價格壓力加劇，聯儲局可能在更長時間內維持利率不變，這並非基本預測，但這種情況比聯儲局明年大幅減息的可能性更高。(wa)