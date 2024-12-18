18/12/2024 12:02

《基金觀點》施羅德：債市受惠寬鬆利率環境，惟要留意美財策變化

《環富通基金頻道18日專訊》施羅德投資固定收益投資總監吳美燕指，2024美國總統大選結果已塵埃落定，但投資者不可忽視的是，即使在選舉期間，美國經濟增長亦保持強勁。因此，任何財政政策放寬會使美國聯儲局在使通脹降至目標水平的任務變得更加困難，並將會增加經濟「不著陸」發生的風險。這將導致債券收益率上升，美國債券表現不佳以及美元持續走強。所幸市場在選舉之前已開始反映選後的經濟「再通脹」風險，因此近期並未見到債券收益率進一步攀升。雖然在中期內財政政策可能會在特朗普正式上任之前持續變化，但預期環球貿易周期的擔憂將對歐洲等地區產生影響，導致歐元對美元匯率持續下降，並且歐洲債券久期將繼續優於其他地區。



*美12月或再減息0.25厘，看好高信用質素投資等級企業債*



當前美國宏觀經濟仍指向經濟「軟著陸」的機會較高，因此聯儲局在9月減息0.5厘後，11月再減息0.25厘都符合施羅德投資原先預期。至於2024年底前的議息會議是否再減息？儘管市場對經濟「再通脹」看法有所警惕，但施羅德投資抱持12月有機會再減0.25厘的看法。



為因應這些不確定因素，債券種類方面，持續看好高信用質素的投資等級企業債，因為這些企業通常更有能力應對景氣周期下行，並得益於利率下行帶來的經營成本下降優勢。地區方面，歐洲的估值比美國更具吸引力，債價上升潛力較高。而對高收益債券總體上保持謹慎，估值正在受壓，如果宏觀經濟環境惡化，需要注意下行風險。



*債券投資未必受制再通脹風險，盈利展望樂觀企業債具潛力*



亞洲債市方面，今年以來受惠較高的收益率以及違約風險大幅降低，亞洲債表現可圈可點。其中，相對偏好金融、銀行等得益於高息環境而營利增強的行業板塊，並積極發掘來自澳洲及日本的高信用質素企業債券。中資美元債券則需要進一步的財政刺激來支持更廣泛的經濟，特別是房地產市場。從長遠來看，只要家庭住戶和企業的信心能恢復便能拉動真正的需求，並強化市場投資情緒。



美大選後投資者對風險性資產的信心大增，認為新任美國總統和新政府，將秉持提高經濟增長的目標，而持續振興美國乃至於環球股市表現，相形之下，債券投資可能受制於「再通脹」風險，導致投資估值遜色。施羅德投資並不贊同此觀點，「再通脹」的環境下，投資者應該擔憂的是利率風險，而非信用風險。利率敏感度較高的政府債券，確實在債價表現上可能受影響，但是盈利前景展望樂觀的企業債，反而具有成長潛力，就如同買入股票是看好企業增長的理由一樣。



預期2024年結束前將進入更寬鬆的利率環境，環球債市將會受惠。施羅德投資將在利率配置上保持靈活，並耐心等待特朗普政府及其對歐洲意圖有更多明確的信息。(wa)