18/12/2024 17:05

《神州經脈》青年失業率三連降，人行約談債市激進機構，人幣續跌

《神州經脈》滬深股市今日（18日）走勢反覆，滬指收市保住升幅0.62%，收報3382.21點，深成指亦升0.44%，創業板指微升0.04%。成交每況愈下，兩市全日成交額不足1.36萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1499億元或一成。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2856，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，六連跌，連續四個交易日創2023年11月14日以來逾一年新低。全日在7.2800至7.2861之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1880，較上個交易日升11點子，止四連跌，為12月13日以來新高。



*今日新聞精選*



1. 國家統計局發布數據，11月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.1%，較10月的17.1%下降1個百分點，連續三個月下跌。11月份，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.7%，較10月下降1個百分點；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.8%，與10月持平。國家統計局上周公布，11月份，全國城鎮調查失業率及31個大城市失業率均為5%，與上月持平。



2. 人民銀行主管媒體《金融時報》引述業內消息指，今日上午，人民銀行約談了本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，提出了一些要求，主要包括：要密切關注自身利率風險等風險狀況，提高投研能力，加強債券投資穩健性；依法合規開展投資交易。報道並指，人行近期已經嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構，同時正在全面摸排違規行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市場違法違規行為零容忍。



3. 曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇近日在英國《金融時報》發表評論文章指出，中國手握中美貿易戰的許多「王牌」，包括用於尖端產業的關鍵礦產資源，以及中港所持有的1萬億美元美國國債等。截至今年9月，中國持有7720億美元，香港則持有2330億美元。他認為中國可能會在即將舉行的美國國債拍賣進行罷買，或者更極端的是有機會開始拋售這些國債，此舉將對美國經濟造成毀滅性打擊。



4. 據外電報道，為評估萬科需要獲得多少支持才能避免公開市場違約，中國銀行業監管機構要求國內大型保險公司上報在萬科的債務敞口。有關評估在幾周前開始，內容涵蓋萬科債券和非標產品持有規模。報道又引述知情人士表示，萬科高層在過去幾周走訪了幾家保險公司，呼籲險企不要對非標債行使近期將生效的回售權。這將有助於萬科優先兌付債券，以免其在流動性緊張之際發生公開違約。



5. 廣汽集團今日正式發布全新飛行汽車品牌「高域/GOVY」，同時發布廣汽第二款飛行汽車產品GOVY AirJet。GOVY AirJet可達成200公里航程目標，同時支持30分鐘快速補能，未來將搭載廣汽自研全固態電池，有望實現400公里航程目標。廣汽集團表示，接下來還將孵化成立一家全新的科技公司，展開廣汽集團在低空經濟領域業務，計劃2025年正式啟動飛行汽車產品的適航認證。



6. 據「微信支付生活通」微信公眾號，為讓來華朋友的支付體驗更順暢，微信支付進一步支持境外錢包來華支付開放服務，用戶可直接使用境外錢包App掃微信支付收款碼完成支付。目前已支持：香港的中銀香港BoC Pay、八達通、PayMe by HSBC、Tap & Go拍住賞，泰國的Bangkok Bank Mobile Banking、K PLUS，南韓的NAVER Pay，馬來西亞的ICBC Mobile Banking（ICBC Pay）等8家境外機構錢包。



7. 新一輪成品油調價窗口今晚12時開啟。據國家發改委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（12月4日-17日），國際油價繼續小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，調價金額每噸不足50元，因此本次汽、柴油價格不作調整。這是內地今年最後一輪（第25輪）成品油價格調整窗口，也是內地成品油調價年內第七次擱淺，全年調價呈九上九下七擱淺格局。漲跌互抵後，內地汽、柴油每噸價格較去年底分別下跌130元、125元。



8. 字節跳動今日發布豆包視覺推理大模型，價格降至0.003元/千token，比行業價格低85%，「一塊錢能夠處理284張圖片」，視覺理解模型價格進入「厘時代」。豆包同時發布全新的圖片生成模型，只需要一句話即可生成海報，還可以讓海報「動起來」。豆包3D生成模型也首次亮相，與火山引擎數字孿生平台veOmniverse結合使用，可高效完成智能訓練、數據合成和數字資產製作，成為一套支持AIGC創作的物理世界仿真模擬器。(sl)