18/12/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升39點子，報7.2801

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1880，較上個交易日升11點子，止四連跌，為12月13日以來新高，上個交易日報7.1891。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開39點子，報7.2801，上個交易日即期匯率收盤報7.2840。



市場人士指出，中間價保持平穩走勢，監管層小幅加大過濾舉措，釋放堅決維穩信號，短期人民幣續跌空間料有限。



他們並認為，人民幣即期面臨的調整壓力不減，而大行繼續通過長端掉期籌集美元並適時投放至即期市場，助穩即期走勢，年內7.3元低點不一定會見到。



一中資行交易員稱，年底前(美元/人民幣)大概率就在這個位置附近了，跌不下去，也漲不上去。另一中資行交易員也表示，大行很努力在維穩，人民幣不見得有多少跌幅。(jq)



