18/12/2024 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌16點子報7.2856，續創逾一年低

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2856，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，六連跌，連續四個交易日創2023年11月14日以來逾一年新低。全日在7.2800至7.2861之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌54點子，報7.2923。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1880，較上個交易日升11點子，止四連跌，為12月13日以來新高。



市場人士指出，美聯儲決議公布前美元持穩，人民幣受制於利差因素繼續偏弱，不過監管維穩態度仍堅定，短期料維持區間震盪態勢。一外資行交易員稱，「年內估計就小幅震盪，中間價卡住了，後面主要看監管態度會不會變化。」



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰報告認為，鑒於美國的關稅威脅，預計人民幣在2025年二季度貶值至7.38，隨後逐漸反彈並穩定在7.12左右；中國人行有足夠的政策工具來支持匯率匯率，比如中間價政策。(jq)