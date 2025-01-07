18/12/2024 11:04

《ＡＩ熱潮》字節發布豆包視覺推理大模型，價格比行業低85%

《經濟通通訊社18日專訊》據《華爾街見聞》報道，字節跳動今日在火山引擎FORCE大會上發布豆包視覺推理大模型，價格降至0.003元/千token，比行業價格低85%，「一塊錢能夠處理284張圖片」，視覺理解模型價格進入「厘時代」。



據介紹，豆包視覺推理大模型具備更強的內容識別、理解和推理、視覺描述等能力。用戶可以同時輸入文本和圖像相關信息，模型可以給出回答。



*豆包發布全新圖片生成模型，3D生成模型首亮相*



豆包同時發布全新的圖片生成模型，只需要一句話即可生成海報，首次實現了準確的中文文字生成；還可以讓海報動起來，實現動態效果。



豆包3D生成模型也首次亮相。該模型與火山引擎數字孿生平台veOmniverse結合使用，可以高效完成智能訓練、數據合成和數字資產製作，成為一套支持AIGC創作的物理世界仿真模擬器。



*豆包通用模型Pro升級*



此外，火山引擎CEO譚待表示，12月，豆包通用模型Pro相比5月在綜合能力、推理、指令遵循、代碼、數學等方面進行了全方面提升，「更強模型推動企業AI升級」，豆包通用模型Pro為中手游(00302)、賽力斯汽車(滬:601127)等企業的AI升級，其中賽力斯汽車的模型使用量提升1400倍。



據介紹，豆包大模型日均tokens使用量超過4萬億，發布7個月以來增長超過33倍，在多個應用場景加速滲透。(sl)