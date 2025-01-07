18/12/2024 17:36

《ＡＩ熱潮》深圳：每年最高派6億降低AI模型研發訓練應用成本

《經濟通通訊社18日專訊》深圳市工業和信息化局印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》，強調要積極建設國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區，打造人工智能先鋒城市。



其中提出，每年發放最高5億元(人民幣．下同)「訓力券」，降低人工智能模型研發和訓練成本。每年發放最高1億元「模型券」，降低人工智能模型應用成本。每年發放最高5000萬元「語料券」，促進語料開放共享和交易，推動數據要素市場建設。每年投入最高3億元，聚焦人工智能的數學原理、基礎架構、核心算法等前沿方向和具身智能、自動駕駛、人工智能芯片等重點領域，開展基礎研究和技術攻關。每年投入最高5000萬元，推動城市治理和公共服務等場景開放，支持基於開放場景的人工智能應用開發。



*千億資助AI研究項目攻關及產品研發等*



《措施》還提出，支持AI電腦、AI手機、智能可穿戴設備、AI虛擬現實設備、全屋智能產品、具身智能機器人等應用大模型技術的智能硬件產品研發推廣，對銷售量達到一定規模的年度爆款產品，給予企業最高300萬元獎勵。鼓勵人工智能軟件的開發、應用、推廣，推動人工智能軟件規模化應用，打造生產力工具，對擁有自主知識產權、技術先進且已實現首次商業化應用的人工智能軟件，給予軟件開發商最高1000萬元資助。對基礎研究重大項目、重點項目、面上項目分別給予最高1000萬元、300萬元、60萬元的資助。對科技重大專項和人工智能「揭榜掛帥」項目，按不超過項目投資額的50%，給予最高3000萬元資助。



*設AI產業基金及提供貸款貼息等支持*



此外，《措施》提出，設立人工智能產業基金，彙聚多元資本構建人工智能百億基金投資生態，堅持「投早、投小、投長期、投硬科技」，探索投補聯動、投貸聯動等支持機製，打造陪同企業成長的耐心資本。對符合條件的人工智能企業給予貸款貼息、擔保費資助、科技保險資助、知識產權融資貼息等支持，降低企業融資成本。鼓勵金融機構為人工智能企業提供低利率貸款。(sl)