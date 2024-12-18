18/12/2024 09:58

《投資智慧－鄧聲興》內地消費仍疲弱，需更強力刺激政策

《投資智慧》據中國國家統計局近日公布，11月全國規模以上工業增加值按年增速加快0.1個百分點至5.4%，按月增長0.46%；前11個月，全國固定資產投資累計按年增速及當月增速則分別回落0.1個百分點及1.1個百分點，分別至3.3%及2.3%，或主要受到房地產開工的影響。扣除房地產開發投資，則前11個月全國固定資產投資增長7.4%。



此外，消費增速亦有放緩，11月全國社會消費品零售總額43763億元，按年增速放緩1.8個百分點至3.0%，弱於預期，其中除汽車以外的消費品零售額按年增長2.5%至38998億元；首11個月社會消費品零售總額按年增長3.5%至442723億元，其中除汽車以外的消費品零售額按年增長3.7%至397960億元；按消費類型計，11月商品零售額及餐飲收入分別按年增長2.8%至37961億元，及按年增長4.0%至5802億元，首11個月商品零售額及餐飲收入則分別按年增長3.2%及5.7%。數據顯示需求端仍然動力不足，或仍需進一步加大政策支持和落實，以更強效的擴內需政策刺激內需提升。



另據海關總署數據，11月外需不確定性增加。以美元計，11月出口增速分別按年放緩1.8個百分點及按月回落6.0個百分點至6.7%，遜於市場預期；進口按年下降3.9%，降幅擴大1.6個百分點，創2024年3月來新低；當月貿易順差錄得974.4億美元，較10月增加17.2億美元。



總體來看，除了工業增加值增速略勝市場預期外，11月內地其他主要經濟增長指標均弱於預期，顯示前期政策效果有所顯現，但面對愈加複雜和具不確定性的國際環境，內需不足仍為較大的問題。



現時在大規模設備更新和消費品以舊換新的「兩新」等政策支持下，特別是汽車、家電及消費電子等相關行業的增長有明顯提速，但或仍需從提高居民收入等角度來進一步刺激消費回升。筆者認為，核心或為推動民企信心，提升民營企業活力，從而創造更多就業機會等。同時，如能為民間投資和民企提供更多行業准入機會及融資支持，相信亦能有助投資側發力。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。